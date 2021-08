Vanaf donderdag is Samsungs nieuwe Galaxy Watch4 officieel in Nederland te koop. Qua uiterlijk is weinig veranderd, maar aan de binnenkant heeft een grote metamorfose plaatsgevonden.

Samsung heeft namelijk afscheid genomen van Tizen als besturingssysteem en is overgestapt naar Wear OS van Google. Het is de eerste smartwatch met de derde versie van deze software, met daarbovenop Samsungs eigen ontwerpen.

Samsung en Google kondigden drie jaar terug aan samen te werken om Wear OS en Tizen samen te voegen. Na twee weken testen weten we dat het in de praktijk betekent dat Samsung zijn eigen software vaarwel heeft gezegd.

Grote stap richting Google

Het nieuwe Wear OS 3 dat op de Galaxy Watch4 draait, is gebaseerd op het fundament van Wear OS 2 en Wear OS-apps. Veel bestaande wijzerplaten werken dan ook probleemloos op de Galaxy Watch 4, terwijl de Tizen-apps van de vorige Samsung-horloges dat juist niet doen.

Samsungs horloge is voorzien is van veel specifiek voor dit horloge ontwikkelde Samsung-software, maar sommige specifieke Google-functies worden nu ook ondersteund. Het horloge is voorzien van de Google Play-store en ook Google Maps staat standaard geïnstalleerd.

Andere Wear OS-functies heeft Samsung (vooralsnog) juist buiten de deur gehouden ten faveure van de eigen diensten. Google Assistant is op het moment van schrijven bijvoorbeeld niet beschikbaar op de Galaxy Watch4. Samsung heeft in plaats daarvan de eigen Bixby-assistent een prominente plek gegeven. Ook Google Pay, in Nederland sowieso nog niet beschikbaar, is er nog niet voor de Galaxy Watch4, terwijl Samsung Pay juist wél standaard geïnstalleerd is.

Twee keer twee horloges

De Watch 4 is in twee versies beschikbaar. De standaardvariant heeft een minimalistisch uiterlijk, met een dunne rand rond het scherm. Deze is er in twee maten van 40 en 44 millimeter.

Daarnaast is er de Watch 4 Classic, die is omgeven door een bredere bezel met een fysiek draaibare ring. Die kan gebruikt worden om door menu’s en functies te navigeren. Aan de binnenkant van die ring is per vijf minuten ook een tijdmarkering aangebracht, waardoor het een wat klassieker horloge lijkt. Ook dit model heeft twee groottes: 42 en 46 millimeter.

Grotere accu en vetmeter

In de grootste versies van het horloge zit een grotere accu, die ruim 46 procent meer capaciteit biedt. Alle horloges hebben bovendien een IP68-rating en zijn geschikt om mee te zwemmen, en gebruiken een nieuwe, snellere chip van Samsung.

De Watch 4 beschikt over allerlei sensoren, waaronder de nieuwe BioActive 3-in-1-sensor met een optische en elektrische hartslagsensor. Deze worden gebruikt om het vet- en vochtpercentage van de drager te meten.

Werkt niet met iPhones

De Galaxy Wearable-app is beschikbaar via de Play Store en de Galaxy Watch4 zou met alle recente Android-telefoons moeten werken. Soms gaat dat gek: een Huawei-telefoon die wel met de Watch 3 functioneert, kon bij ons niet worden gekoppeld aan de Watch 4.

Heb je een iPhone, dan val je in elk geval buiten de boot. De Galaxy Watch4 is namelijk niet te gebruiken in combinatie met Apple-smartphones.

Conclusie

De Galaxy Watch 4 voelt ondanks de switch van Tizen naar Wear OS vertrouwd aan en dat is wat ons betreft een groot compliment. Samsung is erin geslaagd de eigen apps feilloos over te zetten naar het nieuwe besturingssysteem. Wie eerder een Tizen-horloge heeft gebruikt, zal snel met de Watch 4 uit de voeten kunnen.

Wij vinden de nieuwe Galaxy Watch 4 op dit moment de beste keuze wanneer je nu een smartwatch zoekt die van alle markten thuis is. Als je tenminste een Android-gebruiker bent.