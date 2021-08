Met de apps van deze week check je waarom een helikopter boven je huis vliegt en wandel je voor het goede doel.

Lifeliner

Als je een helikopter hoort vliegen ben je vast benieuwd wat er aan de hand is. Online kun je dan wel informatie vinden, maar de app Lifeliner plaatst die info op een handig kaartje.

De app wordt onder andere gebruikt door artsen en piloten tijdens hun werk. Tevens gebruiken ambulancemedewerkers en politieagenten de app om te zien of de Lifeliner-helikopter al in de buurt is. Maar de app is ook voor andere geïnteresseerden leuk en handig.

In de app kun je instellen dat je een notificatie krijgt als er een helikopter in de lucht is, zodat je altijd op de hoogte bent. Tevens is de route in te schakelen, zodat je ziet hoe de helikopters hebben gevlogen.

Lifeliner is gratis te downloaden en te gebruiken, maar verschillende functies zijn alleen in te schakelen met de premium versie. Die opties worden in het instellingenmenu met een sterretje getoond en zijn voornamelijk interessant voor professionals.

Download Lifeliner voor Android of iOS (gratis).

Stingle Photos

Stingle Photos is een interessante app voor iedereen die hun foto's in de cloud wil opslaan en zich zorgen maakt over privacy.

Stingle Photos is namelijk open source, waardoor je kunt controleren of de app jouw data inderdaad veilig bewaart. De app maakt daarnaast gebruik van end-to-endencryptie, waardoor zelfs Stingle Photos zelf jouw afbeeldingen niet kan zien. Tevens verzamelt de app jouw data niet. Je hoeft enkel een e-mailadres en een wachtwoord in te vullen en de app laat geen advertenties zien.

Tot 1GB opslagruimte is gratis te gebruiken. Daarna betaal je 3,29 euro per maand voor 100 GB en hogere prijzen voor meer ruimte.

Stingle Photos positioneert zich met deze functies duidelijk tegenover Google. Daarom is de app op dit moment enkel nog beschikbaar voor Android. Een iOS-app volgt later.

Download Stingle Photos voor Android (gratis).

STEPtember

STEPtember is een actie om geld op te halen voor mensen met de houding- en bewegingsstoornis cerebrale parese. Als je mee wil doen, word je gevraagd om in september elke dag tienduizend stappen te zetten die je bijhoudt via de STEPtember-app.

De app kan automatisch de stappen importeren die je smartphone al bijhoudt. Daarnaast kun je ook andere activiteiten toevoegen, zoals fietsen, voetbal of rennen.

In de app zie je jouw eigen voortgang, maar ook de gecombineerde voortgang als je samenwerkt met een team. Elke dag zie je hoeveel geld je al samen hebt opgehaald en je krijgt een berichtje als er een nieuwe mijlpaal is bereikt.

In de app houd je ook de donaties en het sponsorgeld bij, want je moet wel sponsors vinden om daadwerkelijk geld op te halen. Inschrijven kan als organisatie, team of individu. Meedoen kost 15 euro per persoon.

Download STEPtember voor Android of iOS (gratis).

