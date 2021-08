Wanneer het internationale ruimte station (ISS) buiten gebruik wordt gesteld, hoopt de Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA dat het commerciële opvolgers krijgt. Dat zegt NASA-topman Bill Nelson tijdens een symposium.

ISS werd in 2011 gelanceerd en zal ergens de komende tien jaar uit gebruik worden genomen. In principe zou dat zo vroeg als 2024 kunnen zijn, maar Nelson verwacht dat het project tot 2030 zal doorgaan, meldt Space.com.

Hoewel NASA dus hoopt dat de taak van ISS overgenomen zal worden door commerciële partijen, is China wel al begonnen met de bouw van een eigen ruimtestation.

"Helaas denk ik dat we in een spacerace zitten met China", aldus Nelson. "Ik spreek namens de VS als ik zeg dat ik China graag als een partner heb. Maar China is erg geheimzinnig, en onderdeel van een privaat ruimteprogramma is dat je transparant moet zijn." Nelson wijst naar Rusland als voorbeeld van een goede samenwerking, ondanks politieke tegenstellingen.

Er zijn momenteel al meerdere commerciële bedrijven die zich richten op de ruimte. Virgin Galactic, SpaceX en Blue Origin zijn daarvan de bekendste. Alle drie die bedrijven zijn in handen van miljardairs: de Britse zakenman Richard Branson (Virgin), Tesla-oprichter Elon Musk (SpaceX) en Amazon-oprichter Jeff Bezos (Blue Origin).