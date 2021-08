Lemmings, de klassieke Amiga-game waarbij diertjes met groen haar gravend en bruggenbouwend levels doorkruisen, bestaat dit jaar dertig jaar. Ter ere van dat jubileum maakt Excient, de huidige licentiehouder, een documentaire over de game.

De documentaire met de titel Lemmings 30th: Can You Dig It? volgt de geschiedenis van het spel: van het begin in het Britse Dundee, waar het werd ontwikkeld voor de Amiga, naar de huidige mobiele versies. In de documentaire, die eind dit jaar moet uitkomen, komen ontwikkelaars, fans en journalisten aan het woord.

Lemmings was een van de populairste games uit de jaren negentig. Een belangrijk aspect van het spel, het idee dat lemmings (knaagdieren) zichzelf massaal de dood in helpen door gezamenlijk een ravijn in te lopen, is echter een oude hardnekkige misvatting. Die vindt haar oorsprong onder meer in een oude natuurdocumentaire van Disney, waarin dat gedrag in scène werd gezet.

Jamie Wotton, de marketingmanager van Exient, zegt daarover tegen Ars Technica: "Er wordt in de documentaire veel gesproken over de oorsprong van het spelconcept. En het is ook fascinerend om de oorsprong te horen. Maar misschien was Disneys verhaal over het gedrag van lemmings wel een beetje vergezocht."