Het overkomt ons allemaal weleens: je drukt net iets te snel op 'Verzenden' en verstuurt een e-mail vol fouten. Of erger nog: naar de verkeerde persoon. Met deze tips kun je verstuurde mails weer intrekken.

Het is belangrijk om te weten dat e-mail eigenlijk niet ontwikkeld is als systeem waarbij je verstuurde mails weer kunt terughalen. Het is net als bij de post: als een brief bij iemand in de brievenbus ligt, kun je die er niet zomaar weer uitvissen. Toch valt het een en ander te doen als je bang bent dat je een foute mail verstuurt.

Dat kan helaas lang niet bij alle mailaanbieders. Bij veel e-mailprogramma's is het leed geleden zodra je mail is verstuurd. Maar bij Gmail en Outlook kan je ingrijpen.

Gmail

Gmail geeft je een korte bedenktijd, waarbij je je verzonden e-mail toch nog kunt annuleren. Je trekt hem dus niet echt in, maar zorgt ervoor dat hij überhaupt niet verstuurd wordt. Wanneer je op 'Verzenden' hebt geklikt en je direct beseft dat er iets mis is, kun je snel nog op 'Ongedaan maken' klikken. Dit verschijnt linksonder in het scherm in een pop-up, tussen 'Bericht verzonden' en 'Bericht weergeven'.

Let wel: dit kan dus maar heel even. Als het bericht echt is verstuurd, krijg je hem niet meer terug. De annuleringsperiode staat standaard op slechts vijf seconden, maar je kunt nog iets meer tijd rekken. Ga via het tandwieltje rechtsboven naar de instellingen van Gmail en zoek onder het tabblad 'Algemeen' naar 'Verzenden ongedaan maken'. Hier kun je je bedenktijd verlengen tot maximaal dertig seconden.

Outlook

Outlook heeft een speciale functie voor het terughalen van verzonden e-mails. Selecteer de map met verzonden berichten en open de verstuurde mail die je wil intrekken. In het tabblad 'Bericht' kies je via 'Acties' voor 'Dit bericht intrekken'. Je kunt er nu voor kiezen om ongelezen kopieën van het bericht te verwijderen, of de mail zelfs laten vervangen door een nieuw stuk tekst.

Pas wel op, want deze functie werkt alleen onder heel specifieke omstandigheden. Het gaat namelijk alleen goed als de ontvanger eveneens Outlook gebruikt. En als hij de mail al gelezen heeft, wordt die sowieso niet meer verwijderd. Sterker nog, de gebruiker krijgt een bericht dat jij geprobeerd hebt de mail te verwijderen. Dan weet de ontvanger dus dat er iets in die mail staat wat je liever niet had verzonden.

Het terugroepen werkt ook niet als de mail via Outlook automatisch naar een andere map of een ander e-mailprogramma wordt doorgezet. Als de ontvanger een regel heeft ingesteld om mails naar verschillende mappen te sturen of ze door te sluizen naar bijvoorbeeld een Gmail-account, zal het intrekken mislukken.