Google-dochterbedrijf YouTube heeft sinds februari 2020 een miljoen video's offline gehaald omdat ze gevaarlijke misinformatie over het coronavirus bevatten.

"Tijdens een pandemie zou iedereen de beschikking moeten hebben over de best mogelijke informatie om hun families veilig te houden", zegt Neal Mohan, chief product officer bij YouTube. "Maar om gevaarlijk materiaal goed te kunnen identificeren, heb je een duidelijke set feiten nodig."

Bij het vaststellen of iets 'gevaarlijke misinformatie' is, gaat YouTube in het geval van video's over het coronavirus af op de consensus onder experts van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC, vergelijkbaar met het Nederlandse RIVM) en de wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Hoewel YouTube dus wel video's verwijdert, ligt het net als Facebook onder vuur omdat er toch nog veel misinformatie te vinden is. En doordat beide platforms zo groot zijn, kan het al een grote impact hebben wanneer een kleine hoeveelheid gebruikers toch misinformatie online weet te krijgen.

Volgens de videodienst is het vaak niet zo makkelijk om te bepalen wat nu precies "slechte content" is. Hoewel er in het geval van corona duidelijke feiten en wetenschappelijke consensus is, is dat in de meeste gevallen niet het geval. "Wanneer er geen zekerheid is, moeten techbedrijven dan bepalen waar de grenzen liggen? Mijn overtuiging is 'nee'", aldus Mohan.