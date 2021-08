Er komt eind augustus een einde Groovy Bot, een bot waarmee gebruikers van chatapp Discord muziek van diensten zoals YouTube kunnen afspelen. Google-dochterbedrijf YouTube heeft de maker van de bot een sommatiebrief gestuurd, en de dienst heeft laten weten per 30 augustus te zullen stoppen.

"We hebben Groovy geïnformeerd over de inbreuk op onze voorwaarden, waaronder het sleutelen aan de dienst en het gebruik voor commerciële doeleinden", bevestigt een YouTube-woordvoerder tegenover The Verge. Groovy was al vijf jaar in de lucht. Waarom YouTube nu pas actie onderneemt is niet bekend.

Groovy Bot haalt muziek bij onder meer Spotify, YouTube en SoundCloud vandaan, maar volgens de maker, Nik Ammerlaan, kwam "iets van 98 procent van de nummers die op Groovy werden gespeeld bij YouTube vandaan".

Groovy is niet de enige muziekbot waarmee Discord-gebruikers muziek van andere diensten kunnen luisteren. Hoewel andere, soortgelijke bots nog in de lucht zijn, is het aannemelijk dat YouTube binnenkort ook actie zal ondernemen tegen vergelijkbare diensten.