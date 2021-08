OnlyFans, het platform waar gebruikers zich kunnen abonneren op individuele contentmakers, draait het onlangs aangekondigde verbod op porno weer terug. Dat maakt het bedrijf woensdag bekend.

OnlyFans zag zich genoodzaakt om porno per 1 oktober van de dienst te weren omdat het bedrijf naar eigen zeggen moeilijk samenwerkingen kon sluiten met banken en betalingsverwerkers. Nu meldt de abonnementsservice dat het inmiddels genoeg toezeggingen heeft gekregen om toch door te gaan met het aanbieden van pornografisch materiaal.

CEO Tim Stokely zei dinsdag tegen The Financial Times dat de Amerikaanse banken Bank of New York Mellon, Metro Bank en JPMorgan Chase niet meer met OnlyFans samenwerken. De eerstgenoemde bank zou alle transacties waar OnlyFans bij betrokken was hebben geweigerd. JPMorgan Chase zou volgens Stokely verschillende bankaccounts van sekswerkers hebben geblokkeerd.

Het platform werd in 2016 opgericht en zegt inmiddels meer dan 130 miljoen gebruikers en twee miljoen contentmakers te hebben. Het bedrijf zou momenteel bezig zijn met een financieringsronde bij investeerders, en heeft een geschatte waarde van meer dan 1 miljard dollar (ruim 850 miljoen euro).

Hoewel OnlyFans vooral bekendstaat als een site waar gebruikers moeten betalen voor pornografisch materiaal, staat er niet louter porno op de site. In principe staat de site open voor een breed scala aan materiaal en is het vergelijkbaar met bijvoorbeeld Patreon, al staat die concurrent geen porno toe.