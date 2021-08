Huawai zou in de Verenigde Staten weer chips mogen kopen voor de productie van auto's, meldt persbureau Reuters woensdag op basis van twee anonieme bronnen die bij het bedrijf betrokken zijn.

De VS had eerder sancties tegen Huawei ingesteld wegens vermeende banden met het Chinese leger en het risico op spionage. Door het handelsverbod mogen Amerikaanse leveranciers hun producten niet zomaar aan het Chinese bedrijf verkopen.

Ook de verkoop van producten waarin Amerikaanse technologie is verwerkt, zoals chips, werd door de regering van de voormalige president Donald Trump aan banden gelegd. De huidige president Joe Biden heeft het verbod in eerste instantie gehandhaafd, maar brengt daar nu een verandering in aan.

Hoewel het verbod op de verkoop van chips voor 5G-technologie nog altijd geldt, mogen Amerikaanse leveranciers volgens het persbureau wel chips aan Huawei leveren voor autotoepassingen. Het gaat daarbij om chips voor bijvoorbeeld sensoren en videoschermen die in de auto's worden geplaatst.

Huawei, dat vooral bekend is van zijn smartphones en telecomapparatuur, liet eerder dit jaar weten aan een eigen elektrische auto te werken. Het bedrijf zegt daarin 1 miljard dollar (850 miljoen euro) te investeren. De eerste modellen zouden mogelijk dit jaar al op de markt komen.