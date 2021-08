OnlyFans kondigde vorige week aan vanaf oktober geen seksueel expliciete foto's en video's meer toe te staan. Volgens oprichter Tim Stokely kon het bedrijf niet anders, omdat verschillende banken niet meer met het platform wilden samenwerken, zegt hij dinsdag tegen The Financial Times.

Het platform meldde eerder al dat de veranderingen nodig zijn vanwege toenemende druk vanuit de bankensector en betalingsdienstverleners. Via OnlyFans kan geld worden gevraagd door zogenoemde 'creators' om hun video's en foto's te bekijken, vaak met seksuele inhoud.

Volgens Stokely wilden de Amerikaanse banken Bank of New York Mellon, Metro Bank en JPMorgan Chase niet meer met OnlyFans samenwerken. De eerstgenoemde bank zou alle transacties waar OnlyFans bij betrokken was hebben geweigerd. JPMorgan Chase zou volgens Stokely verschillende bankaccounts van sekswerkers hebben geblokkeerd.

In het nieuwe beleid staat onder meer dat foto's en video's van "geslachtsgemeenschap, zowel echt als gesimuleerd" en zelfbevrediging niet meer mogen. Ook is "het tonen van geslachtsdelen op een manier die schokkend of beledigend is" verboden.

Stokely wilde niet zeggen met welke banken het platform nu samenwerkt.