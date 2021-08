De kinderpornodetectie die iPhone-maker Apple onlangs aankondigde in de VS, zal op termijn ook internationaal worden uitgerold. Het bedrijf bekijkt nog waar dat juridisch gezien mogelijk is, en hoe.

Eerder deze maand kondigde het bedrijf aan dat het op telefoons en tablets van Amerikaanse gebruikers gaat kijken of er kinderporno aanwezig is. Dat doet het door foto's op het apparaat van de gebruiker te vergelijken met beelden uit een database van het National Center for Missing and Exploited Children. De beelden zelf worden niet vergeleken, maar een soort gecodeerde versies van die beelden.

Hoewel het geen grote verrassing is, bevestigt Apple nu aan Europese journalisten dat het de technologie ook internationaal wil uitrollen in landen waar dat juridisch mogelijk is. In de Europese Unie is dit momenteel echter niet het geval, zei privacyrechtexpert Peter Kager eerder tegen BNR Nieuwsradio. Dat komt doordat het niet in lijn is met de Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door de invoering van die Europese privacywet zag Facebook zich eind 2020 nog genoodzaakt om gedeeltelijk te stoppen met het scannen op kinderporno. Eerder dit jaar nam het Europees Parlement wel een spoedwet aan waarmee het toch wel mogelijk wordt voor webdiensten om kinderporno te detecteren en te melden, maar dat geldt dus niet voor software op telefoons.