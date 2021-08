Het is nog onduidelijk wat voor gevolgen de mogelijke komst van een enorm datacentrum in Zeewolde heeft op de Veluwe. De gemeente en provincie Flevoland gaan mee in het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage om eerst te onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn voor het natuurgebied, voordat er een besluit wordt genomen over de bouw.

Het bedrijf Polder Networks B.V. wil in Zeewolde het grootste datacentrum van Nederland bouwen op een terrein van 166 hectare. In april oordeelde de commissie al dat er meer onderzoek moest worden gedaan naar de gevolgen voor het milieu, waardoor de bouw werd uitgesteld.

Nu concludeert diezelfde commissie dus dat er nog meer onderzoek nodig is, hoewel de milieugevolgen wel "bijna compleet in beeld" zijn.

De onduidelijkheden die er nu nog zijn, gaan vooral over het vele bouwverkeer dat bij de bouw komt kijken en de eventuele gevolgen voor de Veluwe. De Commissie voor de milieueffectrapportage vindt dat er nog onvoldoende in kaart is gebracht voor hoeveel stikstof dat verkeer zou zorgen.

Daarnaast raadt de commissie aan dat het datacentrum zelf meer elektriciteit gaat opwekken. Polder Networks heeft wel al de ambitie zelf een deel van de energie op te wekken, maar dat gaat om maximaal 10 procent. De commissie adviseert dat omhoog bij te stellen.