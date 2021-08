De illegale downloadsite NZBXS.com, die duizenden bezoekers per maand trok, is door de beheerder offline gehaald. Daarbij is er ook een schikking getroffen met Stichting BREIN, meldt de auteursrechtenorganisatie dinsdag.

Het gaat om een zogeheten Usenet-indexeringssite. Deze bevatte een database waarop vele tienduizenden links waren te vinden, waarmee bestanden op het Usenet makkelijk gevonden en gedownload konden worden.

Het decennia oude Usenet dateert nog van voor het internet en was bedoeld voor het uitwisselen van tekstberichten. Deze rol is sinds de opkomst van het internet overgenomen door onder meer e-mail. Het Usenet bestaat echter nog altijd, maar wordt volgens BREIN tegenwoordig vrijwel uitsluitend gebruikt voor het uitwisselen van illegale films, muziek, games, boeken en foto's.

De beheerder verklaarde volgens BREIN dat het om een hobbyproject ging. Als onderdeel van de schikking heeft hij een verklaring getekend dat hij niet opnieuw de fout in zal gaan, anders zal hij een boete moeten betalen. Ook heeft hij een tegemoetkoming betaald in de kosten. Om hoeveel geld het gaat, heeft BREIN niet naar buiten gebracht.