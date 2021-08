Door een datalek bij de Kamer van Koophandel (KVK) liggen de gegevens van zo'n achttienhonderd mensen op straat. Het gaat onder andere om privéadressen van Kamerleden van D66, GroenLinks en BIJ1, meldt RTL Nieuws dinsdag.

Een voormalig advocaat bleek nog toegang te hebben tot deze gegevens. De persoon zou zich begin dit jaar hebben uitgeschreven als advocaat, maar nog tot juni informatie hebben opgevraagd.

Het gaat om gegevens van politieke partijen, jongerenverenigingen en politiek activistische organisaties. Het is niet duidelijk of de persoon de gegevens verder heeft verspreid. Ook is niet bekend om welke Kamerleden het precies gaat.

Een woordvoerder van de KVK bevestigt aan NU.nl dat het melding van het datalek heeft gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle betrokkenen zijn geïnformeerd. De KVK zegt ook contact te hebben gehad met de voormalig advocaat. De persoon heeft laten weten de gegevens niet te gebruiken en te zullen verwijderen. Zijn of haar identiteit is niet bekendgemaakt.

Naar aanleiding van het incident heeft de KVK overlegd gehad met de Nederlandse Orde van Advocaten. Samen hebben zij geconstateerd dat er nog meer voormalig advocaten zijn die hun bevoegdheden hebben misbruikt. In totaal gaat het om 164 advocaten, van wie er 92 onbevoegd gegevens hebben opgevraagd.

Volgens de woordvoerder gaat het in 91 gevallen om advocaten die werkzaam waren voor een kantoor. "We onderzoeken nu of zij zelf onbevoegd gegevens hebben opgevraagd, of dat het gaat om een andere advocaat van het kantoor die er nog wel werkt, maar mogelijk een inlog van een oud-collega heeft gebruikt."