Starlink, het internet dat via satellieten van ruimtebedrijf SpaceX wordt aangeboden, heeft al 100.000 klanten. Dat meldt oprichter Elon Musk op Twitter.

Volgens de topman is het internet inmiddels beschikbaar in veertien landen, waaronder sinds mei gedeeltelijk in Nederland. Het bedrijf hoopt snel naar meer landen te kunnen uitbreiden. "We hopen binnenkort de hele aarde te kunnen bedienen", schrijft Musk.

SpaceX ontwikkelt met Starlink een breedbandinternetsysteem van twaalfduizend satellieten om betalende klanten van over de hele wereld van snel internet te voorzien. Dit moet met name uitkomst bieden in gebieden waar op dit moment nauwelijks internetverbindingen zijn.

Starlink kost de eerste testgebruikers 99 dollar (zo'n 84 euro) per maand. Daarnaast moeten mensen vooraf eenmalig 499 dollar betalen om de Starlink Kit te kopen. Daarin zitten onder meer een wifirouter en een antenne voor verbinding met de satellieten.