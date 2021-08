Een groep Apple-medewerkers heeft een website opgericht om aandacht te vragen voor seksuele intimidatie en discriminatie binnen het bedrijf. De werknemers proberen op die manier verhalen te verzamelen van mensen die daarmee te maken hebben gehad.

De website is opgericht door zo'n vijftien medewerkers en heet #AppleToo, een verwijzing naar de #metoo-beweging. Volgens de groep hebben medewerkers regelmatig te maken met racisme, seksisme, ongelijkheid en intimidatie.

"We moeten als collega's samenwerken om een systematische verandering van onze werkplek te eisen. Of je nou per uur of per maand wordt betaald, fulltime of parttime werkt. We hebben allemaal een plek binnen hetzelfde bedrijf, maar toch krijgen we niet dezelfde behandeling en hebben we niet allemaal dezelfde rechten", schrijven de medewerkers op de website.

De medewerkers zeggen aan de bel te hebben getrokken bij leidinggevenden, maar vinden dat het bedrijf te weinig actie onderneemt om de problemen tegen te gaan. Apple zelf heeft nog niet op het initiatief gereageerd.