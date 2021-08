Videoplatform YouTube heeft twee miljoen contentmakers die zijn aangesloten bij het zogenoemde Partner-programma (YPP). Leden van dat programma kunnen inkomsten genereren met hun video's, waar 'normale' youtubers dat niet kunnen. Het is de eerste keer dat de grens van twee miljoen YouTube Partners wordt gepasseerd

YouTube lanceerde het Partner-programma ruim veertien jaar geleden. Niet iedereen kan zomaar meedoen aan het programma; er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moeten youtubers minimaal duizend abonnees hebben die gezamenlijk vierduizend uur aan content van de YouTuber hebben gekeken.

Volgens YouTube wordt er steeds meer geld uitgekeerd aan mensen die meedoen aan het Partner-programma. De afgelopen drie jaar is er in totaal 30 miljard dollar (grofweg 25,6 miljard euro) uitgekeerd. Hoeveel er in de jaren daaraan voorafgaand is uitgekeerd, vertelt YouTube niet.

Contentmakers aangesloten bij YPP genereren niet alleen inkomsten via advertenties, ze kunnen ook geld verdienen via onder meer donaties of de verkoop van merchandise.