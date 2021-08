Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit van de bekende zakenman Richard Branson gaat naar de beurs in New York, meldt The Wall Street Journal maandag.

Onder meer vliegtuigfabrikant Boeing behoort tot de investeerders in Virgin Orbit, dat bij de beursgang later dit jaar wordt gewaardeerd op ongeveer 3,2 miljard dollar. Omgerekend is dat zo'n 2,7 miljard euro.

Met het geld dat het bedrijf via de beursgang ophaalt, wil het alle investeringen bekostigen die nodig zijn om vanaf 2023 regelmatig satellieten naar de ruimte te brengen. In januari lanceerde Virgin Orbit voor het eerst een raket vanaf een vliegende Boeing 747. Met die missie werden negen kleine satellieten in een baan rond de aarde gebracht voor een educatieproject van NASA.

Virgin Orbit is een zusterbedrijf van Virgin Galactic. Laatstgenoemde focust zich volledig op toeristische ruimtevluchten. Virgin Orbit brengt apparatuur naar de ruimte. Omdat de raket aan een vliegtuig bevestigd is, bespaart het bedrijf op de kosten.

NASA, het Amerikaanse leger en bedrijven hebben al bestellingen bij Virgin Orbit gedaan. In juni werd de eerste nanosatelliet van de Nederlandse luchtmacht in een baan rond de aarde gebracht.

Update: Dit artikel is aangepast. Er wordt geen 3,2 miljard dollar geïnvesteerd, Virgin Orbit wordt later dit jaar op dit bedrag gewaardeerd.