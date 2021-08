Google Maps krijgt mogelijk in de toekomst een functie die aangeeft hoeveel een tolweg kost. De mogelijkheid wordt binnenkort getest onder een select groepje gebruikers, meldt Android Police.

In Nederland zijn er geen tolwegen, maar onderweg naar je vakantieadres kun je daar wel mee te maken krijgen. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië zijn er verschillende wegen waarvoor tolkosten in rekening worden gebracht. Ook in de Verenigde Staten zijn tolwegen niet vreemd, al zijn ze daar meestal een stuk goedkoper dan in Europa.

Een aantal deelnemers aan het previewprogramma van Google Maps hebben een mail gekregen van de techgigant waarin staat dat ze de functie binnenkort kunnen testen. Het is nog niet bekend of Google de functie daarna voor iedereen wil invoeren en of dat wereldwijd zal gebeuren.

Google Maps toont op dit moment al tolwegen, maar toont daar geen prijs bij. Gebruikers kunnen door de functie van tevoren zien hoeveel ze moeten betalen om over de weg te mogen rijden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een alternatieve route kiezen als ze de kosten te hoog vinden.