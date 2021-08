WhatsApp werkt aan een app voor de iPad, meldt WABetaInfo op Twitter. Wanneer de app wordt uitgebracht, is nog onduidelijk.

Via de iPhone-app is het al jaren mogelijk om berichten via WhatsApp te sturen, maar voor de iPad bestaat zo'n app nog niet. Met de iPad kunnen gebruikers vooralsnog alleen berichten versturen met WhatsApp Web, de webversie van de chatdienst.

Daar komt binnenkort dus verandering in. Met de iPad-app kunnen gebruikers berichten versturen en ontvangen, zonder dat daarvoor constant een smartphoneverbinding nodig is. Dat is nu nog wel het geval bij WhatsApp Web. Gebruikers hoeven slechts eenmalig hun telefoon met de app te synchroniseren.

De iPad-app is onderdeel van het plan van WhatsApp om ondersteuning aan te bieden op meerdere apparaten. Gebruikers moeten laten dit jaar op vier verschillende apparaten tegelijk gebruik kunnen maken van de chatdienst, zei Facebook-oprichter Mark Zuckerberg eerder.