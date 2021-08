Online platform OnlyFans heeft vrijdag zijn nieuwe richtlijnen bekendgemaakt, die vanaf 1 oktober van kracht zijn, schrijft onder meer The Verge. Daarin staat wat gebruikers vanaf die datum niet meer mogen laten zien, zoals seks en masturbatie.

Donderdag maakte OnlyFans bekend dat het "seksueel expliciete inhoud" gaat verbieden vanaf oktober. Toen was echter nog niet duidelijk welk soort inhoud onder die term valt. Dat staat nu vastgelegd in de aangepast richtlijnen.

In het nieuwe beleid staat onder andere dat foto's en video's van "geslachtsgemeenschap, zowel echt als gesimuleerd" en zelfbevrediging niet meer mogen. Ook is "het tonen van geslachtsdelen op een manier die schokkend of beledigend is" verboden. Wat OnlyFans in dit geval als "schokkend of beledigend" beschouwt, staat niet in de richtlijnen. Gebruikers moeten inhoud die tegen de nieuwe regels ingaat voor 1 december verwijderen.

OnlyFans zegt in een verklaring dat de veranderingen nodig zijn vanwege toenemende druk vanuit de bankensector en betalingsdienstverleners. De dienst telt meer dan 130 miljoen gebruikers en wordt op een waarde van meer dan 1 miljard dollar (ongeveer 855 miljoen euro) geschat.

Via OnlyFans kan geld worden gevraagd door zogenoemde 'creators' om hun video's en foto's te bekijken, met vaak seksuele inhoud. In totaal zijn er zo'n twintig miljoen aanbieders actief op het platform die tot nu toe gezamenlijk ongeveer 5 miljard dollar (ongeveer 4,28 miljard euro) verdienden aan het platform.