De Chinese Marsrover Zhurong heeft op 15 augustus zijn eerste verkenningsprogramma succesvol afgerond, schrijft persbureau AP zaterdag. Het programma duurde in totaal negentig dagen en begon in mei van dit jaar.

Volgens de Chinese ruimtevaartorganisatie CSNA verkeert de Marsrover in "een uitstekende technische staat" en is hij volledig opgeladen. Gedurende de afgelopen drie maanden heeft Zhurong dagelijks foto's en gegevens naar CSNA gestuurd. Voorlopig gaat het wagentje verder met het onderzoeken van de planeet.

De rover landde op 14 mei op Mars en begon een week later aan zijn onderzoeken. Hij is voorzien van verschillende instrumenten waarmee hij onderzoek doet naar onder meer de bodem en de atmosfeer van Mars. Ook zoekt het wagentje naar mogelijke sporen van leven op de planeet. Zhurong bevindt zich in het gebied Utopia Planitia, waar zich mogelijk ooit een oceaan bevond.

Zhurong is niet het enige Chinese project in de ruimte. Sinds juni verblijven drie Chinese astronauten in het Tiangong-ruimtestation, waar nog aan gebouwd wordt. De astronauten hebben vrijdag hun tweede ruimtewandeling gemaakt, waarbij ze een robotarm hebben gerepareerd.

China heeft grote plannen op ruimtevaartgebied. Het land wil in 2033 een bemande landing op de 'rode planeet' uitvoeren. In 2019 zette China als eerste land ooit een ruimtevaartuig op de verre kant van de maan.