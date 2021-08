Twitter maakt het makkelijker om tweets via een persoonlijk bericht door te sturen naar meerdere gebruikers, laat het platform donderdag weten. De functie is nu alleen nog beschikbaar voor de iOS- en de webversie van Twitter, maar moet binnenkort ook beschikbaar komen voor de Android-versie.

Gebruikers kunnen een tweet doorsturen naar maximaal twintig afzonderlijke gebruikers. Met de functie hoeven gebruikers geen groepschat meer aan te maken om een tweet te delen met meerdere mensen.

Twitter heeft ook nog andere functies aangekondigd, die in de komende weken worden uitgerold. Met twee daarvan kunnen gebruikers langere berichten beter doorzoeken. De eerste functie is een knop in de iOS- en Android-versie van de Twitter-app, waarmee je sneller naar het nieuwste bericht scrolt. De tweede functie, die voorlopig alleen verschijnt voor iOS, groepeert de berichten per datum. Zo moet de chat er minder "rommelig" uitzien, zegt Twitter.

Verder kunnen iPhone-gebruikers binnenkort via een knop een reactie toevoegen aan een persoonlijk bericht. De knop verschijnt wanneer gebruikers langer op het bericht drukken.

Verbetering: In het originele bericht stond dat de scrollknop voor de iOS- en Android-versie het makkelijker maakt om door een lang bericht heen te scrollen. De knop is er echter voor bedoeld om naar het nieuwste bericht in de chat te scrollen. Dit is aangepast.