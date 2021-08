Bij een hack van personeelsdossiers van de provincie Gelderland zijn mogelijk gegevens in handen van derden gekomen, meldt de provincie zaterdag in een persbericht. Er is aangifte gedaan bij de politie en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is op de hoogte gebracht.

Bij de provincie werken zo'n zestienhonderd mensen. Een extern ICT-bedrijf dat de dossiers van de provinciemedewerkers bijhoudt, ontdekte de digitale inbraak woensdagavond. Na het dichten van het lek is donderdagochtend aangifte gedaan.

Er wordt nog onderzocht of en welke gegevens in handen van derden zijn gekomen, zegt de provincie. Haar medewerkers zijn geïnformeerd. "Vooralsnog heeft de hack geen consequenties voor de veiligheid van andere digitale, provinciale werkzaamheden", stelt de provincie.

Een woordvoerder van de provincie zegt tegen NU.nl dat Gelderland geen aanvullende informatie wil geven over de hack.