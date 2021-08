Enkele officiële websites van de Taliban zijn vrijdag offline gehaald, schrijft The Washington Post. De websites bevatten berichten van de organisatie, die te lezen waren in vijf talen: Pasjtoe, Urdu, Arabisch, Engels en Dari. Waarom de websites zijn afgeschermd, is niet bekend.

De websites zijn afgeschermd door Cloudflare, een ICT-bedrijf in de Amerikaanse stad San Francisco. Het bedrijf biedt websites geen serverruimte, maar richt zich op de infrastructuur en beveiliging van online platforms.

Cloudflare reageert niet op vragen van The Washington Post over de onbereikbare sites. Door de beveiligingssoftware van het ICT-bedrijf kan niet worden achterhaald op welke server de Taliban-websites staan.

De Taliban hebben maandag de macht overgenomen in Afghanistan.

Meerdere techbedrijven hebben deze week gezegd dat ze de Taliban van hun diensten weren. Zo heeft Facebook gezegd dat het alle inhoud die de Taliban ondersteunt van zijn platforms, waaronder WhatsApp en Instagram, verwijdert. Het bedrijf beschouwt de groep namelijk als een terroristische organisatie. Ook YouTube en Twitter doen Taliban-accounts in de ban.