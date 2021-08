Mensen die hun eerste coronavaccin in een ander EU-land toegediend hebben gekregen en hun tweede prik in Nederland, kunnen op dit moment geen groen vinkje in de CoronaCheck-app krijgen. Volgens koepelorganisatie GGD GHOR is de oorzaak van het probleem van technische aard en wordt er gewerkt aan een oplossing.

"De vaccinatiegegevens van de prik uit het buitenland worden technisch nog niet goed verwerkt", zegt een woordvoerder van de koepelorganisatie van de regionale GGD's.

Ook het ministerie van Volksgezondheid is op de hoogte van het mankement. "Het feit dat na de tweede prik in Nederland de hele vaccinatieprocedure is afgesloten komt nog niet goed door in de app", verklaart een woordvoerder. Het probleem speelt niet bij mensen die hun eerste prik in een land buiten de EU kregen.

Mensen die in Nederland wonen of de Nederlandse nationaliteit hebben en hun eerste prik buiten Nederland kregen, kunnen dat aangeven bij het maken van de afspraak voor de tweede prik in Nederland. Zo wordt die vaccinatie ook daadwerkelijk als tweede prik geregistreerd.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is hiervoor geen vaccinatiebewijs uit het andere land nodig. "We willen de procedure zo laagdrempelig mogelijk houden. Bovendien gaan we ervan uit dat je er geen baat bij hebt om erover te liegen."