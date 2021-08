Chinese astronauten hebben vrijdag een nieuwe ruimtewandeling gemaakt vanuit hun Tiangong-ruimtestation. Daarbij hebben ze het werk aan een robotarm afgerond.

Het is de tweede wandeling die de astronauten maakten sinds de driekoppige bemanning in juni bij het station aankwam. Het is de derde Chinese ruimtewandeling ooit.

De wandeling werd live uitgezonden op de staatstelevisie. Naast het werk aan de robotarm hebben de Chinese astronauten, ook wel taikonauten genoemd, onder meer de panoramacamera op het station versteld.

Deze missie is de eerste bemande Chinese missie in bijna vijf jaar en leidt tot grote trots in het land, dat dit jaar ook het honderdjarig bestaan van de heersende Communistische Partij viert.

De eerste Chinese ruimtewandeling vond plaats in 2008. Hiermee werd China na de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie het derde land ooit dat astronauten buiten een ruimtevaartuig liet rond bewegen.

China heeft grote plannen op ruimtevaartgebied. Onlangs zette het al een rover neer op Mars en in 2033 wil het ook een bemande landing op de 'rode planeet' uitvoeren. In 2019 zette China als eerste land ooit een ruimtevaartuig op de verre kant van de maan.