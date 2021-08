De Amerikaanse marktautoriteit FTC klaagt Facebook weer aan voor machtsmisbruik, schrijft The New York Times donderdag. Nadat de federale rechter in juni had geoordeeld dat de beschuldigingen onvoldoende waren onderbouwd, ging de FTC terug naar de tekentafel om de aanklacht aan te vullen.

De nieuwe aanklacht wijkt qua inhoud nauwelijks af van de in juni verworpen aanklacht. De bijgewerkte versie is echter veel langer en bevat meer feiten en analyses. Volgens de marktwaakhond worden de beschuldigingen van de overheid dit keer beter ondersteund.

Facebook werd eind vorig jaar door de FTC en de openbaar aanklagers van 46 Amerikaanse staten voor de rechter gesleept. Zij beschuldigden Facebook ervan jarenlang potentiële concurrenten te hebben willen uitschakelen, onder meer door ze op te kopen.

In maart vroeg Facebook de rechter om de aanklacht te verwerpen. Het bedrijf vond dat de aanklagers geen rekening hielden met onder andere de "realiteit van de dynamische, zeer concurrerende hightechindustrie waarin Facebook opereert". In juni kreeg Facebook grotendeels gelijk, maar de rechter verwierp de aanklacht niet. Wel vond hij dat de aanklacht van de FTC juridisch en feitelijk onvoldoende was onderbouwd.