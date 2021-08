Een puzzelgame uit Nederland en de ideale fietsroute vinden. Dit zijn de apps van de week.

Wurdweb

Nederlanders Aran Koning en Adriaan de Jongh hebben een nieuwe game gemaakt die exclusief via abonnementsdienst Apple Arcade is te spelen. De game lijkt op een samensmelting van kruiswoordpuzzels en domino.

Je krijgt een rijtje woorden voorgeschoteld die je op het speelveld moet leggen. Dat kan alleen door de woorden te laten kruisen. Spelenderwijs ontgrendel je snel meer woorden, om zo het hele speelveld te vullen.

Je doel in de game verschilt per modus. Zo moet je soms de woorden op een hele specifieke manier neerleggen, om uiteindelijk een Finish-blokje te bereiken. Met de WirWar-modus moet je vijftien woorden plaatsen, die je moet verdienen door je beschikbare woorden slim neer te leggen. Met de dagmodus is het de bedoeling om meer woorden neer te leggen dan alle andere spelers.

Leuk is dat de game volledig in het Nederlands te spelen is. Aangezien de game wordt aangeboden via Apple Arcade, heb je wel een abonnement nodig op deze dienst.

Download Wurdweb voor iOS (Apple Arcade vereist).

Speel mee met Nijntje

Voor de jongsten is er een nieuwe Nijntje-app beschikbaar voor iOS en Android, met kleine spelletjes en educatieve games om te leren over cijfers en letters.

Zo kun je in één van de spelletjes op muzikanten van een orkest tikken om ze te laten spelen en moet in een ander spelletje een puzzel worden gemaakt met steeds meer stukjes. Dat begint met twee stukjes en gaat verder tot zes stukjes.

Voor de iets oudere kinderen zijn cijfers en letters te oefenen. Bijvoorbeeld door de juiste letters neer te leggen om het woord 'boom' af te maken. Of door het juiste cijfer bij de juiste hoeveelheid ijsjes te plaatsen. Er is een spelletje waarin een Nijntje-tekening moet worden ingekleurd en memory is ook aanwezig.

Een kleine frustratie is wel dat de muziek in de app maar twintig seconden duurt en dat kleine stukje zich eindeloos herhaalt. Gelukkig is de muziek in de instellingen gewoon uit te zetten.

De app is gratis te downloaden, waarna er drie games te spelen zijn. Om alle vijftien games te ontgrendelen moet eenmalig 4,99 euro worden betaald. Er zijn geen reclames in de game te zien, ook niet in de gratis versie.

Download Speel mee met Nijntje voor Android of iOS (gratis).

Fietsersbond Routeplanner

De Routeplanner-app van de Fietsersbond kon de afgelopen jaren op veel kritiek rekenen, maar eindelijk is er een nieuwe versie verschenen die wel goed werkt.

Met de app is het mogelijk om een fietsroute te plannen. Niet alleen werkt dat makkelijk en overzichtelijk, maar deze keer zijn de routes ook makkelijk te personaliseren door je voorkeuren op te geven. Bijvoorbeeld of je in de natuur of juist door de stad wil fietsen, of je een autoluwe route wil of via knooppunten wil fietsen.

Meerdere Android-gebruikers klagen via de recensies in de Play Store wel dat het stroomverbruik van de app enorm is gestegen en de accu daardoor soms al leeg raakt voordat de route is uitgefietst. De Fietsersbond stelt bekend te zijn met het probleem en gaat het onderzoeken.

Download Routeplanner voor Android of iOS (gratis).