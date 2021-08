Apple wilde een budgetversie van de iPhone 4 uitbrengen. Dit blijkt uit een e-mail van Steve Jobs uit 2010, die The Verge in handen heeft. Waarom het techbedrijf de telefoon nooit op de markt heeft gebracht, is niet bekend.

De e-mail betreft de agendapunten van een vergadering. Een van de punten gaat over een "iPhone nano-plan". Een ander punt duidt aan dat Jony modellen en/of renders zou laten zien. De Jony die hier wordt genoemd, is waarschijnlijk Apples voormalige designchef Jony Ive.

"Maak een goedkope iPhone op basis van de iPod touch en ter vervanging van de 3GS", is een andere subkop. De 3GS was de voorloper van de iPhone 4. Het is echter onduidelijk of Jobs het over de kleine iPhone 4 of een ander apparaat heeft. In de e-mail zijn geen technische details terug te vinden.

De naam nano werd toen nog niet gebruikt voor de kleinere producten van Apple. Rond dezelfde tijd kwam de zesde versie van de iPod nano echter uit en die verkocht goed. Het is mogelijk dat Jobs de naam om die reden gebruikte voor de goedkopere telefoon. Inmiddels heeft Apple afscheid genomen van het merk nano. In plaats daarvan gebruikt Apple de naam mini voor enkele budgetproducten.

De iPhone 4 kwam op 30 juli 2010 uit in Nederland en België. Het was het eerste toestel waar de videobelapp FaceTime op verscheen.