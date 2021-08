Facebook heeft de bètaversie van zijn nieuwe virtualrealityapp Horizon Workrooms gelanceerd. Deze kan worden gebruikt voor werken op afstand, schrijft het bedrijf donderdag in een blogpost. De app is gratis te downloaden voor de Oculus Quest 2-headset.

De test van de app van Facebook komt op een moment dat veel bedrijven besluiten om personeel langer thuis te laten werken vanwege de coronapandemie.

In de app kunnen tot zestien gebruikers digitale vergaderingen in VR bijwonen als een avatarversie van zichzelf. Met de spatial sound-functie lijkt het alsof de gebruikers in dezelfde ruimte staan als hun collega's. Het geluid wordt namelijk afgesteld op de bewegingen van het hoofd.

Verder kunnen gebruikers hun computerscherm delen, hun toetsenbord aansluiten en op een virtueel whiteboard schrijven. Er zijn ook videovergaderingen mogelijk, die maximaal vijftig deelnemers toelaten.

Facebook ziet de app als een volgende stap in het bouwen zijn zogenoemde metaverse. De term verwijst naar een mengeling van fysieke, toegevoegde en virtuele realiteit in een gedeelde online ruimte. Topman Mark Zuckerberg zei tijdens een presentatie in juli dat hij verschillende eigenschappen van Facebook, zoals het vormen van gemeenschappen en online winkelen, wil samenbrengen in het metaverse.