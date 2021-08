De Nederlandse auteursrechtenorganisatie stichting BREIN heeft een schikking getroffen met een aanbieder van een illegale record pool voor dj's.

Dat is een online dienst waarbij dj's tegen betaling van abonnementskosten onbeperkt muziek kunnen downloaden. Voor een bedrag van 250 euro per jaar kregen gebruikers toegang tot zo'n 350.000 tracks. Om welke record pool het precies gaat, is niet naar buiten gebracht.

Volgens BREIN is zo'n dienst toegestaan, maar dan moet deze wel toestemming hebben van de makers van de muziek en andere rechthebbenden. Dat was bij deze aanbieder niet het geval. BREIN zette daarom juridische stappen.

Na overleg met zijn advocaat heeft de man achter de abonnementsdienst ervoor gekozen de zaak door middel van een schikking af te handelen. Als onderdeel daarvan betaalt hij 20.000 euro.

Ook heeft hij een zogeheten onthoudingsverklaring ondertekend, met daarbij de afspraak dat hij bij eventuele toekomstige overtredingen nog tot 50.000 euro moet neertellen.