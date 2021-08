Rusland heeft Google deze week opnieuw verschillende boetes opgelegd, van in totaal 16 miljoen roebel (ruim 180.000 euro). Het bedrijf zou illegale content niet hebben verwijderd, meldt persbureau Reuters.

Dinsdag kreeg Google een boete van 14 miljoen roebel, donderdag kwam daar nog eens 2 miljoen roebel bovenop. Mogelijk loopt het bedrag donderdag nog verder op. Google heeft nog niet gereageerd op de boete.

Het is niet de eerste keer dat de techgigant beboet wordt door de Russische autoriteiten. Zo kreeg Google in mei nog drie boetes van in totaal 6 miljoen roebel (ruim 69.000 euro) opgelegd voor hetzelfde vergrijp. Het ging toen om onder meer video's over drugs of geweld en materiaal van extremistische organisaties.

Rusland probeert sinds enkele maanden meer grip te krijgen op grote techbedrijven. Eerder dit jaar werd Twitter al opzettelijk vertraagd, omdat de dienst niet aan de Russische regels voldeed. Het bedrijf verwijderde illegale content aanvankelijk niet, waarna de laadtijden van het sociale medium flink opliepen.

Ook ondertekende president Vladimir Poetin vorige maand nog een wet die bepaalt dat buitenlandse techbedrijven voortaan een vestiging in het land moeten hebben als ze hun diensten willen blijven aanbieden in Rusland.