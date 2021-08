Robots kunnen steeds meer, zoals Boston Dynamics deze week liet zien met zijn tuimelende en springende Atlas-robots. Maar wat gebeurt er nog meer op het gebied van robotica? NU.nl heeft een overzicht gemaakt van vijf interessante robots die de laatste jaren zijn gemaakt.

ROBEAR

Deze zorgrobot van 140 kilo is zo sterk als een beer. ROBEAR is erop gemaakt om mensen uit bed te tillen en helpen bij het opstaan. Doordat de bevolking van Japan sterk vergrijst en het aantal bewoners in verpleeghuizen in rap tempo toeneemt, word het moeilijker voor zorgpersoneel om voor elke patiënt klaar te staan. De robot moet ervoor zorgen dat verplegers niet te veel hoeven te tillen, zegt robotontwikkelaar RIKEN.

ROBEAR kan zorgmedewerkers helpen met het tillen van patiënten. ROBEAR kan zorgmedewerkers helpen met het tillen van patiënten. Foto: RIKEN

Gundam RX-78-2-replica

In de haven van de Japanse stad Yokohama staat sinds een gigantische robot van 18 meter hoog en 25 ton zwaar. Het is een replica van de Gundam RX-78-2 uit de Gundam-animatieserie uit de jaren zeventig. Net als in de serie wordt de robot door mensen bestuurd. De RX-78-2 kan onder andere knielen en zijn armen bewegen. Bezoekers kunnen de hangar binnengaan en de robot van dichtbij bekijken. De Gundam blijft er niet voor altijd staan. In maart 2022 word hij weer weggehaald.

De Gundum-robot in Yokohama is 18 meter hoog. De Gundum-robot in Yokohama is 18 meter hoog.

ARMAR-6

Dan gaan we van Japan naar Duitsland. De ARMAR-6 is ontworpen als industrieel hulpje. Eerdere versies van de robot deden vooral huishoudelijke taken, zoals het inruimen van de vaatwasser. Deze versie kan boren en hamers vasthouden en gebruiken. De robot kan ook zien wanneer iemand hulp nodig heeft, zoals bij het vastzetten van een schroef, en kan gereedschap aangeven.

ARMAR-6 kan onder meer een hamer gebruiken. ARMAR-6 kan onder meer een hamer gebruiken.

Spot

Nog een nuttige robot in de fabriek is 'robothond' Spot van Boston Dynamics. Deze viervoeter is onder andere ontworpen om industriële processen te volgen en veiligheidscontroles uit te voeren. Daarnaast kan de robot 14 kilo aan bagage bij zich dragen en heeft de robot een uitschuifbare arm, waarmee het deuren kan openen. Via een speciale app kun je een route uitstippelen voor de robot. Met zijn ingebouwde camera's, kunstmatige intelligentie en sensoren kan hij goed inschatten waar hij loopt en hoe ruig het terrein is.

Naast de Atlas-robots werkt Boston Dynamics al jaren aan het verbeteren van 'robothond' Spot. Naast de Atlas-robots werkt Boston Dynamics al jaren aan het verbeteren van 'robothond' Spot.

Moley Robot Kichten

Ten slotte is er de kookrobot van het Engelse Moley Robotics, die kan al je kooktaken overnemen. Hij laat weten wanneer iets (bijna) op is, doet suggesties voor gerechten gebaseerd op de aanwezige ingrediënten en maakt het aanrecht schoon als hij klaar is met koken.

De Moley Kitchen Robot is sinds dit jaar te koop, maar je moet er wel wat voor over hebben. De uitgeklede versie zonder de robotarmen, maar wel met touchscreens, slimme apparaten en een receptendatabase, kost omgerekend 115.000 euro. De volledige installatie met robotarmen is zo'n 290.000 euro. Niet goedkoop voor een keukenhulp.