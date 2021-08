Netflix verbetert de geluidskwaliteit voor iPhones en iPads met iOS 14, meldt 9to5Mac. Mensen moeten wel in het bezit zijn van de AirPods Pro of de AirPods Max om voortaan gebruik te kunnen maken van de zogenoemde spatial audio-functie.

Deze functie houdt rekening met hoe een gebruiker beweegt. Het geluid wordt afgesteld op de bewegingen van je hoofd. Hierdoor wordt een bepaalde vorm van surround sound gecreëerd, waardoor je een film of serie intenser zou moeten beleven.

De functie was al eerder aangekondigd door Netflix, maar onduidelijk was nog per wanneer die beschikbaar zou komen. Inmiddels is de streamingdienst al begonnen met de uitrol van de mogelijkheid. Dat gebeurt gefaseerd: niet iedereen kan er gelijk gebruik van maken.

De functie is niet voor alle films en series beschikbaar. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om spatial audio uit te schakelen.