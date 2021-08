YouTube hoeft een verwijderde video waarin Tweede Kamerlid Wybren van Haga kritiek uit op de coronamaatregelen niet terug te plaatsen. Dat heeft een voorzieningenrechter in Amsterdam woensdag bepaald.

De video werd in maart van dit jaar verwijderd. Volgens YouTube waren de beelden in strijd met de regels rond de verspreiding van onjuiste informatie over het coronavirus. Van Haga en het internetkanaal Blckbx spanden daarop een kort geding aan. Zij wilden dat de video werd teruggeplaatst.

De voorzieningenrechter oordeelde woensdag echter dat het verwijderen van de video was toegestaan. Volgens de rechter zijn Van Haga en Blckbx bij het aanmaken van een YouTube-account zelf akkoord gegaan met de bepalingen van het platform, waaronder het coronabeleid.

De video schond inderdaad deze regels, vindt de rechter. "Zo werden de bepalingen over mondkapjes en de vergelijking met griep overtreden, alsmede de bepaling die verbiedt te beweren dat vaccins het risico op corona niet verkleinen en de bepaling die verbiedt te beweren dat kinderen geen corona kunnen krijgen."

De rechter oordeelde ook dat het verwijderen van de video niet in strijd is met het recht op vrijheid van meningsuiting. YouTube mag zelf bepalen welke regels op het platform gelden, waaronder de regel dat inhoud die in strijd is met het coronabeleid wordt verwijderd.