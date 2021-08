Twee Amerikaanse senatoren vragen marktwaakhond FTC om onderzoek te doen naar Tesla, schrijft persbureau Reuters woensdag. De politici zeggen dat het bedrijf en topman Elon Musk klanten hebben misleid met "overdreven claims" over Autopilot, de zelfrijdende functie van de elektrische auto's.

"De overdreven claims van Tesla en de heer Musk brengen Tesla-bestuurders en het hele reizende publiek in gevaar", schrijven Democraten Richard Blumenthal en Edward Markey in een brief aan FTC-voorzitter Lina Khan. "Tesla-bestuurders geloven deze claims en denken dat hun voertuigen zo zijn uitgerust, dat die zichzelf kunnen besturen. Dit kan dodelijke gevolgen hebben." De FTC heeft nog niet gereageerd op de brief.

De zelfrijdende functie van de Tesla-auto's ligt al langer onder vuur. Maandag opende de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) een formeel onderzoek naar de zelfrijdende functie.

Volgens de organisatie zijn er sinds 2018 elf ongelukken geweest waarbij Tesla-auto's voertuigen van hulpverleners of pijlwagens hebben geraakt, terwijl Autopilot was ingeschakeld. Bij de ongelukken zou een persoon zijn overleden en zouden zeventien mensen gewond zijn geraakt.

Tesla heeft nog niet op de brief van de senatoren of op het NHTSA-onderzoek gereageerd, maar medeoprichter Musk heeft altijd gezegd dat de zelfrijdende functie veilig is wanneer deze op de juiste manier wordt gebruikt. Zo moet de bestuurder altijd de handen aan het stuur hebben, zodat die op tijd de controle kan overnemen. Tesla beweert op zijn website dat Tesla-auto's de veiligste auto's ter wereld zijn.