Netflix heeft wereldwijd meer dan 200 miljoen abonnees, maar ongetwijfeld zijn er nog wel meer mensen die series en films kijken met de streamingdienst. Niet zelden delen gebruikers hun inloggegevens met een vriend of familielid. Met deze tip kun je zien of er iemand via jouw account meekijkt.

Het is soms lastig te onthouden wie je die inloggegevens allemaal hebt gegeven. Misschien heb je ze ooit gedeeld met een huisgenoot of vriend die je nu niet meer zoveel ziet, of een partner die later een ex-partner werd. En wie weet kijken die nu nog steeds op jouw kosten mee.

Meestal heb je daar geen last van, maar het kan problemen opleveren. Met het basis-abonnement van Netflix kun je maar op één scherm tegelijk kijken, en ook bij de duurdere versies is het aantal schermen niet onbeperkt.

Afhankelijk van hoe gul je je account hebt gedeeld, kan je dus zomaar de toegang tot je eigen account worden ontzegd. Bovendien is Netflix geen fan van onze deelpraktijken en zou daar in de toekomst op ingegrepen kunnen worden.

Controleren via je browser

Gelukkig is er een simpele manier om te zien of anderen op dit moment van jouw account gebruikmaken. Je moet daarvoor via een browser inloggen bij Netflix. Helemaal rechtsboven in het scherm zie je het icoon van je profiel. Klik op dat plaatje en selecteer 'Account' om bij je accountinstellingen te komen.

Tussen deze instellingen zie je 'Recent device streaming activity' staan. Als je daarop klikt, zie je alle apparaten die onlangs Netflix hebben gekeken via jouw account. Er staat beschreven wat voor soort apparaat heeft ingelogd, zoals het type tv, pc, spelcomputer of telefoon. Ook zie je het IP-adres en een benadering van de locatie. In Nederland wordt daar de provincie getoond waarin het apparaat is gebruikt.

Andere apparaten

Zie je hier een apparaat dat niet van jou is, dan weet je dat iemand anders op jouw account meelift. Misschien kun je het niet direct herkennen, maar bij elk apparaat staat ook het tijdstip waarop het voor het laatst gebruikt is. Als jij op dat moment geen tv keek, weet je dat het niet om van jou ging.

Helaas is er geen optie om individuele apparaten los te koppelen en de toegang tot jouw account te ontzeggen. Gelukkig is er wel een manier om ervoor te zorgen dat jouw account weer helemaal van jou alleen is.

Account opschonen

Dat is wel een soort nucleaire optie. Bij de instellingen kun je met de optie 'Sign out of all devices' alle apparaten uitloggen waarmee je ooit Netflix hebt gekeken. Ook iedereen waarvan je het niet zo erg vindt dat ze jouw account gebruiken, wordt dus uitgelogd.

Vervolgens moet je nog wel je wachtwoord veranderen, anders kan die mysterieuze meekijker gewoon weer inloggen. Helemaal boven in het instellingenscherm vind je de optie 'Change password'. Je hoeft nu alleen nog opnieuw in te loggen op je eigen apparaten om met een gerust hart verder te streamen.