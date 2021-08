De Cubaanse regering heeft dinsdag haar internetwetten aangescherpt, schrijft persbureau AP. Zo is het verboden om protesten tegen de overheid aan te wakkeren of de staat te beledigen. Welke maatregelen tegen overtreders van deze regels worden genomen, is niet duidelijk.

De wijzigingen, die in het staatsblad zijn gepubliceerd, zijn een reactie op de grootste protesten die Cuba sinds jaren heeft meegemaakt. Het land verkeert momenteel in de grootste economische crisis in dertig jaar. Duizenden Cubanen namen in juli deel aan demonstraties. Ze zijn woedend over onder andere het heersende voedsel- en medicijntekort.

Het decreet is bedoeld om "mogelijke vijandige, criminele en schadelijke activiteiten die zich online kunnen voordoen, te voorkomen, op te sporen en tijdig te beantwoorden". Zo kunnen Cubanen overtreders van de wetten via een digitaal formulier aangeven.

De regels verbieden ook de verspreiding van inhoud die de grondwet aanvalt of aanzet tot demonstraties en andere handelingen "die de openbare orde verstoren". Daarnaast richt het decreet zich tegen "boodschappen die geweld rechtvaardigen of die de privacy of waardigheid van mensen aantasten".

Verder verbiedt het decreet "cyberterrorisme dat gericht is op de ondermijning van de openbare orde of destabilisatie van het land". De Cubaanse regering beschuldigt externe groepen en de Amerikaanse regering ervan sociale media te gebruiken om onrust te stoken.