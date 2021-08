YouTube doet de nieuwe machthebbers in Afghanistan, de radicaalislamitische Taliban, in de ban. De videodienst verwijdert alle accounts op het platform waarvan wordt aangenomen dat ze van de Taliban zijn of door de beweging worden beheerd, melden Amerikaanse media.

In een verklaring benadrukt YouTube met de stap aan Amerikaanse sancties tegen de Taliban te voldoen. Het Amerikaanse bedrijf wijst verder op het eigen beleid om geen inhoud die aanzet tot geweld toe te laten.

Facebook en Instagram op hun beurt zijn bezig om elke "Taliban-aanwezigheid" te verwijderen, lieten ze eerder al weten. Het eveneens Amerikaanse WhatsApp is aan het uitzoeken of de Taliban de berichtendienst gebruiken, en zo ja, hoe het de groep uit zijn netwerk kan verwijderen.

Volgens de krant The Washington Post hebben de Taliban inwoners van Kaboel via WhatsApp gewaarschuwd toen ze zondag de controle over de Afghaanse hoofdstad overnamen.