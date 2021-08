Robotmaker Boston Dynamics heeft nieuwe beelden van de Atlas-robot gedeeld. In de video leggen twee van de bekende mensachtige robots samen een parcours af.

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf een video uitbrengt waarin Atlas aan parkour doet, maar nog niet eerder ging dat zo soepel. De robot kan rennen, klimmen, springen en salto's maken. In de video springt Atlas onder meer over een balk heen en maakt hij een salto vanaf een verhoging.

Volgens de ontwikkelaars is het de eerste keer dat Atlas foutloos een complex circuit van meerdere obstakels heeft kunnen overbruggen. Toch zijn ze nog niet helemaal tevreden, omdat de robot onstabiel was terwijl hij zijn vuist in de lucht stak.

De originele versie van Atlas is ontworpen in 2013. Sindsdien zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd waardoor de robot sneller en sterker is geworden. Ook bewegen nieuwere versies van Atlas realistischer.