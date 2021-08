Agenten hebben twee personen opgepakt op verdenking van phishing. Ze deden zich voor als medewerkers van Marktplaats en probeerden via e-mails adverteerders op te lichten, meldt de politie dinsdag.

Het gaat om twee jongeren van 17 en 21 jaar oud uit Utrecht. De politie kwam de mannen op het spoor na een tip van het verkoopplatform. Het was Marktplaats opgevallen dat er via zijn eigen systemen een grote hoeveelheid phishingberichten werd verstuurd.

De adverteerders kregen een mail waarin de verdachten hen vroegen hun Marktplaats-account te valideren. In werkelijkheid probeerde het duo hen op deze manier hun bankgegevens te ontfutselen - ook wel phishing genoemd. Na de melding van Marktplaats kon de politie de identiteit van de daders achterhalen en hen aanhouden.

Hoeveel adverteerders slachtoffer zijn geworden, is nog niet duidelijk. Volgens de politie komen in het lopende onderzoek nog steeds potentiële slachtoffers naar voren. Deze mensen worden door de politie geïnformeerd, zodat zij aangifte kunnen doen. Per slachtoffer gaat het om een bedrag van enkele honderden tot enkele duizenden euro's.