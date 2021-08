In de afgelopen drie weken zijn er meerdere pogingen gedaan om in te breken in de computersystemen van Gelre ziekenhuizen. Dit schrijft de organisatie, die vestigingen in Apeldoorn en Zutphen heeft, maandag op haar website. Het is nog niet bekend wie achter de reeks aanvallen zit.

Doordat de inbraakpogingen op tijd werden ontdekt, kon de schade worden beperkt, schrijft de ziekenhuisgroep. De aanvalspogingen werden vanuit "verschillende landen" uitgevoerd. Gelre ziekenhuizen weet niet waar de aanvallers naar op zoek waren.

Een van de pogingen was succesvol. Daarbij kregen de cybercriminelen toegang tot de mailbox van een medewerker met een "medisch ondersteunende functie". Gelre ziekenhuizen wil "vanuit beveiligingsoptiek" niet zeggen hoe de aanvallers de mailbox binnen konden komen.

"Vanuit het mailaccount zijn geen gegevens verzonden of gedownload. Maar het is niet uit te sluiten dat de hacker mailberichten met persoonsgegevens heeft ingezien. De kans daarop is echter klein", aldus Gelre ziekenhuizen.

De organisatie heeft de inbraakpogingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld, maar vooralsnog geen aangifte bij de politie gedaan.