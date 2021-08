Apple Maps krijgt dinsdag een functie waarmee Nederlandse gebruikers ongelukken kunnen melden. Wanneer zij langs een ongeval rijden, kunnen zij dat doorgeven via Siri.

Gebruikers kunnen niet alleen een ongeluk melden, maar ook snelheidscontroles of bijvoorbeeld een stilstaand voertuig.

Apple zal de meldingen evalueren en ze op de kaart weergeven als ze betrouwbaar zijn. Gebruikers kunnen het ook via Siri doorgeven als iets niet meer aan de orde is.

De nieuwe functie is handsfree en werkt op iPhones en via CarPlay met iOS 14.5 of hoger. De mogelijkheid wordt vanaf dinsdag geleidelijk voor alle Nederlandse gebruikers uitgerold.

In de Verenigde Staten is de functie al langer beschikbaar in Apple Maps. Andere navigatieapps, zoals Google Maps en Flitsmeister, tonen al soortgelijke meldingen in Nederland.