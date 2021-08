De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich zorgen over de inzet van de app Meld een Vermoeden, schrijft het Financieel Dagblad maandag. Met de app kunnen mensen vermoedens van criminele activiteit melden bij hun gemeente. Er wordt in dertig Nederlandse gemeenten geëxperimenteerd met de app, waaronder Den Haag.

De gemeente Den Haag past Meld een Vermoeden sinds oktober vorig jaar toe in de Weimarstraat, waarin veel crimineel geld zou worden geïnvesteerd. Honderdvijftig bewoners en ondernemers kregen toegang tot de app, die door een Haags ICT-bedrijf is ontwikkeld. In een half jaar tijd leverde de app meer dan vijftig tips op, van een winkel met weinig klandizie tot 'vermoedens van overbewoning', zegt een woordvoerder van de gemeente tegen het FD.

Bij vragen van NU.nl aan de AP over haar mening over de app, verwijst de privacywaakhond naar haar reactie aan het FD.

Wat doen de gemeenten tegen valse beschuldigingen?

Hoewel de AP nog geen oordeel kan geven over de app, ziet de organisatie de bui al hangen. "Als een gemeente een systeem inzet waar burgers 'zachte vermoedens' van criminele zaken kunnen melden, kleven daar grote privacyrisico's aan", zegt de AP tegen krant.

"Stel: je hebt ruzie met je buren en ze besluiten je een hak te zetten. Ze doen een melding via zo'n app. Ze kunnen zeggen dat ze wiet ruiken bij jouw huis en dat sneeuw niet blijft liggen op jouw dak. Dat zou op een wietplantage kunnen duiden. Vervolgens sta je dus in het systeem met de aantekening: mogelijke wietplantage."

De waakhond vraagt zich af wat de gemeenten doen met valse meldingen. "Verdwijnt zo'n aantekening? Als de gemeente die gegevens ook met andere partijen heeft gedeeld, zoals de politie, halen die de beschuldiging dan ook uit hun systemen? En brengt de gemeente je op de hoogte, als je in dat systeem, staat? Als je niet weet dat je op het verkeerde lijstje staat, kun je je ook niet verweren tegen een onterechte beschuldiging", aldus de AP.

"De gemeente neemt de taak van de politie over"

Volgens de organisatie nemen de gemeenten met de Meld een Vermoeden-app een taak over van de politie. De AP zet daar vraagtekens bij. "Waarom wil je dat als gemeente überhaupt doen? Bij de politie zijn er allerlei maatregelen genomen, die ervoor zorgen dat gegevens veilig zijn en dat je jezelf kunt verweren tegen beschuldigingen. Gemeenten moeten daar goed over nadenken voordat ze zo'n systeem inzetten. Daarnaast moeten ze kunnen verklaren hoe ze de privacy van hun burgers kunnen waarborgen."

Wanneer de AP vermoedt dat een gemeente de privacywet overtreedt, bijvoorbeeld als die nalatig is geweest in het beschermen van persoonsgegevens, kan de waakhond een onderzoek instellen en eventueel een boete opleggen.