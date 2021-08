Datingapp Tinder wil een functie toevoegen waarmee gebruikers zich via hun identiteitsbewijs kunnen verifiëren, schrijft het bedrijf in een persbericht maandag. De functie wordt in de loop van dit jaar wereldwijd uitgerold. Het toevoegen van een ID-bewijs blijft voorlopig nog vrijwillig.

De verificatie zal onder andere worden gebruikt om de leeftijd van gebruikers te controleren. Tinder is alleen toegankelijk voor gebruikers boven de achttien jaar. Sinds 2019 wordt de functie als leeftijdscontrole gebruikt in de Japanse versie van de app. Japanse gebruikers moeten een foto van hun paspoort of rijbewijs uploaden, voordat ze de app kunnen gebruiken.

Ook kan de functie worden gebruikt om, in landen waar het mogelijk is, te controleren of de gebruiker geregistreerd staat als zedendelinquent, zegt Tinder tegen TechCrunch. Dit gebeurt al met creditcardinformatie, wanneer gebruikers betalingen doen in de app.

Tinder zegt dat het rekening houdt met aanbevelingen van experts, de input van gebruikers en lokale wetgeving. Het zal per land kijken welke documenten "het meest geschikt zijn". Het bedrijf belooft dat de verificatie "privacyvriendelijk" zal zijn. Welke stappen Tinder gaat ondernemen om dit waar te maken, is nog niet duidelijk. Ook is het nog niet duidelijk wanneer het uploaden van een ID-bewijs verplicht wordt en van welke omstandigheden dat afhangt.