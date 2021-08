Facebook verwijdert alle inhoud die de Taliban ondersteunt van zijn platforms, waaronder WhatsApp en Instagram, schrijft de BBC dinsdag. Het bedrijf beschouwt de groep namelijk als een terroristische organisatie. Daarom zijn de Taliban en hun sympathisanten niet welkom op zijn platforms, zegt Facebook.

"De Taliban worden door de Amerikaanse overheid beschouwd als een terroristische organisatie. We weren ze van onze diensten, vanwege ons beleid over gevaarlijke organisaties. Dit betekent dat we accounts die door of namens de Taliban worden onderhouden verwijderen", zegt een woordvoerder van Facebook tegen de BBC.

Het socialemediabedrijf heeft een team van Afghaanse deskundigen ingeschakeld om inhoud die aan de groep is gelinkt te controleren en te verwijderen. Facebook zegt dat het geen beslissingen neemt over de erkenning van nationale regeringen, maar in plaats daarvan het "gezag van de internationale gemeenschap" volgt.

Het schijnt dat de Taliban WhatsApp gebruikt om onderling te communiceren. Facebook belooft dat het actie zal ondernemen tegen WhatsApp-accounts die gelinkt zijn aan de organisatie.

De BBC heeft ook aan Twitter gevraagd hoe het omgaat met de Taliban. Woordvoerders van de organisatie hebben het platform gebruikt om hun honderdduizenden volgers op de hoogte te houden. Volgens een woordvoerder van Twitter laat het geen groepen toe die terrorisme of geweld tegen burgers promoten. Ook wijst het bedrijf naar zijn beleid tegen gewelddadige organisaties en haatzaaien.