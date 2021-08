Ruimtevaartbedrijf Blue Origin van miljardair Jeff Bezos klaagt NASA aan, schrijft persbureau Reuters maandag. Het ruimtevaartagentschap heeft in april besloten om voor het bouwen van haar maanlander alleen SpaceX een contract aan te bieden. Blue Origin is het niet eens met die beslissing.

Blue Origin is vrijdag naar de rechter gestapt. In een rechtbankdocument staat dat het bedrijf "NASA's onwettige beoordeling van de voorstellen wil aanvechten", schrijft CNBC. NASA krijgt tot 12 oktober de tijd om op de aanklacht te reageren.

Vorige maand oordeelde de Amerikaanse overheidswaakhond GAO dat NASA niet met Blue Origin of andere bedrijven hoeft te onderhandelen over het maanlandercontract voor haar bemande maanmissie.

Bezos wilde het contract samen met luchtvaart- en defensieconcerns Lockheed Martin, Northrop Grumman en Draper binnenhalen. Hij hoopte via GAO de druk op NASA op te voeren, zodat die het eerdere besluit om voor SpaceX te kiezen in zou trekken. De overheidsinstantie heeft de klacht echter verworpen.

Volgens de Amerikaanse waakhond is NASA vrij in haar keuze, omdat het ruimtevaartagentschap minder budget heeft voor de missie dan ze eerder dacht. Daarom is NASA een exclusief contract aangegaan met SpaceX van zakenman Elon Musk voor 2,9 miljard dollar (omgerekend 2,4 miljard euro).