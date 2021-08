VodafoneZiggo heeft maandag drie nieuwe internetabonnementen geïntroduceerd voor ondernemers. Zakelijke klanten kunnen voortaan gratis gebruikmaken van zogenoemde wifi back-up: een simkaart met datategoed.

De functie is een oplossing als het internet niet werkt, bijvoorbeeld tijdens een storing of bij onderhoud. Klanten ontvangen van Ziggo een simkaart met datategoed, waarmee ze via het mobiele netwerk van Vodafone toch online kunnen gaan.

Klanten dienen de zogeheten wifi back-up zelf aan te vragen. Volgens Ziggo is de simkaart geschikt voor een laptop of tablet, maar niet bedoeld voor een mobiele telefoon. De mogelijkheid werkt alleen in Nederland.

De provider levert bij de nieuwe abonnementen voortaan ook toegang tot een trainingsplatform met online trainingen en cursussen. Daarnaast ontvangen zakelijke klanten van de twee duurste abonnementen standaard wifiboosters, waarmee zij het bereik van hun draadloze internet kunnen vergroten.