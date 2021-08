Apple wil nieuwe functies toevoegen aan zijn Apple Fitness+-abonnement, meldt Bloomberg op basis van informatie van ingewijden. Het zou gaan om audiobestanden die gebruikers tijdens het mediteren of hardlopen kunnen beluisteren.

In zijn wekelijkse nieuwsbrief schrijft Apple-analist Mark Gurman dat de nieuwe functies een aanvulling moeten zijn op de Time to Walk-functie. Daarin vertellen beroemdheden, zoals Draymond Green en Shawn Mendes, verhalen over hun leven, terwijl gebruikers lopen en luisteren.

"Er is me verteld dat Apple variaties op deze dienst aan het voorbereiden is: Time to Run en Audio Meditations", aldus Gurman.

Apple heeft nog niets gemeld over mogelijke uitbreidingen van Apple Fitness+. Als de informatie klopt, dan wordt er dit najaar meer over de functies bekendgemaakt. Dan verschijnt ook watchOS 8, de nieuwe besturingssoftware voor de slimme horloges van Apple.

De nieuwe Apple Watch Series 7 komt tegen die tijd waarschijnlijk ook uit. Volgens Bloomberg krijgt deze een snellere processor en verbeterde draadloze verbindingen. Een vernieuwde ultrawidebandchip zou ervoor zorgen dat locatiebepaling nauwkeuriger wordt.